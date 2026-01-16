Entraron a robar a su casa mientras estaban de vacaciones: "Faltan joyas, relojes y mucho dinero"

Una familia de Villa Regina volvió de vacaciones y se encontró con la vivienda desvalijada.

Una familia del Alto Valle de Río Negro volvió de sus vacaciones y se encontró su casa desvalijada. Delincuentes habían ingresado a la vivienda cuando ellos no estaban y se llevaron un botín millonario.

Según el medio LCR, los ladrones forzaron una caja fuerte en el interior de la casa de Villa Regina y sacaron alrededor de 30 mil dólares, 200 mil pesos argentinos y joyas de oro. La familia también denunció la desaparición de relojes, cuchillos y otros objetos valiosos. Solo contando el dinero en efectivo, el robo se acerca a 45 millones de pesos.

Los investigadores sospechan que los delincuentes conocían la vivienda y los movimientos de la familia. No descartan que alguien de su entorno haya brindado información respecto al viaje y a la ausencia de personas en la casa.

Lo que más llamó su atención es que la vivienda no presentaba el típico desorden de un robo al azar, sino todo lo contrario. Según fuentes de la investigación, se trató de un golpe muy preciso: los delincuentes ingresaron por una ventana del quincho y fueron directamente al lugar donde estaba la caja fuerte.

El personal de la Brigada de Investigaciones trabaja para determinar en qué circunstancias se dieron los hechos. El análisis de las cámaras de seguridad de la zona será clave para avanzar en el esclarecimiento e identificar a los responsables.