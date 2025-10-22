Se negó a declarar el segundo detenido por los robos boqueteros

El joven de 21 años detenido el martes tras una persecución policial y que está sospechado de tener intervención en una serie de robos, entre ellos los cometidos bajo la modalidad boqueteros se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Jonas Samuel Zubiri se negó a declarar ante el fiscal Mariano Moyano en primer término y luego hizo lo propio ante el fiscal Fernando Berlingeri. En ambas causas es asesorado por el abogado penalista Osvaldo Verdi que aclaró que por el momento está imputado por encubrimiento y un robo, respectivamente.

Zubiri fue detenido por personal policial luego de que escapara de un control de un control policial a bordo de una moto en Colón y Corrientes. Fue interceptado en Independencia y Avellaneda a bordo de una moto Honda XR 150 que no registraba impedimento legal alguno y dio una identidad falsa, aunque personal de la DDI descubrió que era la persona cuyo domicilio fue allanado la semana pasada.

Si bien el pedido de detención que dio la Justicia de Garantías se relaciona con el encubrimiento y un robo, algunos elementos –especialmente la posesión de un par de autos secuestrados en el allanamiento a su casa- lo ubica como posible partícipe de otros hechos delictivos.

El 21 de junio varios delincuentes ingresaron a una casa en el barrio Bosque Alegre y redujeron a un hombre de 56 años que estaba descansando junto a su esposa e hijo. Los sujetos que usaron sus rostros cubiertos, golpearon a la víctima, lo ataron y robaron 22 mil dólares y 15 millones de pesos antes de escapar en una Renault Kangoo.

El 6 de octubre allanaron su casa y descubrieron la existencia de dos vehículos utilizados en el hecho investigado que tenían chapas patentes de otros rodados sin pedido de secuestro. Esos rodados tendrían participación en la entradera que a fines de septiembre ocurrió en Lavalle al 2700 hasta el robo de varios departamentos en un edificio ubicado en Félix U. al 300 a mediados de agosto.

Además del robo de la avenida Juan B. Justo al 100, se presume que participó de otro robo bajo esa modalidad, un escruche y tres hechos bajo la modalidad “motochorros” cometidos en Artigas al 400, Stróbel al 6000 y Jujuy al 3900.

A la espera del avance de ambas causas, Zubiri seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán donde también se encuentra Fabio Molina, quien en el marco de la investigación por el robo boquetero a un edificio de oficinas de Juan B. Justo al 100 se entregó el lunes pasado. Al igual que lo ocurrido este miércoles, luego de entrevistarse con el abogado penalista Wenceslao Méndez, tampoco quiso declarar.