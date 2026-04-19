El Festival de Chauvín por sus 4 años en Mar del Plata.

Este fin de semana Chauvín celebró los 4 años de su desembarco en la ciudad, con una propuesta de música en vivo, funciones de microteatro, gastronomía seleccionada y cóctel en la terraza.

En los últimos tiempos, el espacio ubicado en San Luis al 2949, se ha convertido en un punto de referencia de la agenda cultural de Mar del Plata. Su programación integra cine, teatro, música, artes visuales, fotografía y presentaciones de libros para todos los gustos.

En la celebración también tuvo lugar el anuncio de la primera sucursal que tendrá Chauvín, en el Paseo Aldrey. Los impulsores del microteatro en Mar del Plata ampliarán la propuesta para que más personas puedan formar parte y disfrutar de eventos y espectáculos en la ciudad.

El Festival 4° aniversario de Chauvin

La celebración contó con un set de vinilos y continuó con un piano bar a micrófono abierto. Muchos de los empresarios, funcionarios y concejales que participaron del Festival se lucieron con clásicos nacionales e internacionales.

En los diferentes escenarios también hubo música y baile con djs y bandas de cumbia. Además hubo muestras artísticas: el ilustrador Andy Crego intervino vidrios en el patio y la ilustradora Luli Rodríguez realizó una intervención digital en el “Project Room.

Chauvin supo irrumpir de manera disruptiva en la escena cultural de Mar del Plata y hoy comienza a ser plenamente comprendido y apropiado por la comunidad. "Con el paso del tiempo, ciertas miradas prejuiciosas se han ido desvaneciendo", expresaron sus propietarios.

La apuesta por un espacio cuidado y con una fuerte impronta estética fue concebida desde el comienzo como una invitación abierta al disfrute colectivo. Y eso, sin lugar a dudas, se refleja en la diversidad de públicos que hoy transitan el lugar, atraídos por una propuesta que logra articular distintas sensibilidades

El espacio se encuentra en crecimiento sostenido, con la convicción de que el camino a seguir radica en "profundizar la calidad artística, la curaduría y la generación de propuestas con sentido".