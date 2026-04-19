Cambio vial de alto impacto: el Concejo aprobó el fin de la doble mano en una calle clave de Mar del Plata

Con la aprobación del proyecto, un sector clave de Mar del Plata pasará a tener un único sentido de circulación.

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por el gobierno municipal y avanzó con un cambio vial de fuerte impacto en un sector clave de la ciudad: dejará de existir la doble mano en un tramo de la calle Beruti, en el barrio Villa Primera.

La iniciativa, que había sido presentada en diciembre por el Ejecutivo antes de la licencia del intendente Guillermo Montenegro, se convirtió en ordenanza este jueves y modificará parcialmente la normativa vigente para establecer un único sentido de circulación en cinco cuadras.

En concreto, Beruti pasará a tener mano única entre Bronzini y Uruguay, con circulación en sentido sudeste-noroeste, es decir, hacia la avenida Champagnat.

El cambio impactará en uno de los puntos más transitados de la zona norte, donde confluyen vehículos que llegan desde la rotonda de Champagnat y Beruti, un sector históricamente señalado por complicaciones en la circulación, juntamente con el tránsito que fluye por Bronzini, una de las arterias que tiene cruce sobre la vía del ferrocarril.

Beruti y Bronzini, un sector que sufrirá importante cambios en el ordenamiento del tránsito.

A partir de esta modificación, quienes se dirijan hacia la costa deberán desviar su recorrido por Bronzini y continuar por Santa Cruz, ya que French -la calle paralela- se interrumpe metros más adelante.

La ordenanza también contempla que el Municipio avance con la señalización correspondiente para implementar el nuevo esquema de tránsito, una tarea que quedará a cargo del área técnica del Emvial.

El proyecto se apoyó en informes del Departamento de Ingeniería de Tránsito, que detectaron distintas problemáticas en la zona y plantearon la necesidad de reorganizar la circulación para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito.

Con la sanción por unanimidad en el recinto, el cambio quedó formalmente habilitado y ahora se espera su promulgación y posterior implementación en la calle.