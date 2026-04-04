Peñarol sufrió por demás pero le ganó a Unión en Olavarria

El equipo de Leo Costa venció al conjunto santafesino en la previa de su última gira de la fase regular.

Como es costumbre para Peñarol, sino sufre no gana y el "Milrayita" tuvo que sufrir hasta la última pelota para ganarle 85-83 a Unión de Santa Fe en uno de sus últimos partidos de la fase regular de la Liga Nacional, en este caso en Olavarria.

El primer cuarto del equipo de Leo Costa fue muy bueno en defensa. Los de Garay y Santiago permitieron que su rival apenas anote seis unidades y de esta manera se quedaron con el primer parcial 15-6.

A partir del segundo segmento comenzarían los dolores de cabeza del "Milrayita". El conjunto marplatense parecía irreconozible y así como fue ganando por nueve puntos en el primer cuarto, pasó a perder por tres con un gran cuarto de la visita y se fue al vestuario perdiendo 32-29.

A la vuelta del vestuario, Peñarol mostró su mejor básquet de la noche. Con un gran juego de Thorton y Pérez Tapia, el conjunto azul y blanco metió un gran parcial para levantar la diferencia en contra e irse al último cuarto ganando 58-49.

Este cuarto parecío haber sentenciado el triunfo del conjunto de Leo Costa pero no fue así. El equipo de Santa Fe no se dio por vencido y lo que era una diferencia de nueve encontra llegó a ser de apenas dos. Esta situación puso contra la pared a Peñarol que lo obligó a cerrar los últimos dos minutos con el cuchillo entre los dientes y le terminó saliendo bien y se quedó con la victoria 85-83.

Con este resultado, Peñarol quedó con un récord de 18-15 y se mantiene en el puesto 11 de la Liga Nacional. Ahora le queda viajar al norte para disputar la última gira de visitante ante La Unión de Formosa y Oberá. Mientras que el último partido de la fase regular para los de Costa será ante Ferro en el Polideportivo.

Síntesis: Pérez Tapia 17, Guerra 14, Thorton 10, Vázquez 10, Armand 10, Carreras 10, Basualdo 8, Acuña 4, Chiaraviglio 2.