Quedó dolido tras perder el clásico y amenazó a la vecina con un cuchillo

Un hombre de 43 años que el domingo a la tarde amenazó con un cuchillo a la vecina fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El hecho sucedió en inmediaciones de las calles Falucho y Roca en la ciudad de General Pirán y quedó al descubierto tras un llamado a la comisaría.

Según los dichos de algunos testigos, el agresor amenazó a la mujer de 32 años tras la finalización del superclásico y estaba marcadamente sensibilizado por el resultado y algunos festejos en la zona.

El móvil que llegó al lugar no halló al agresor que, minutos después, regresó a la misma vivienda y provocó nuevas amenazas: en esa ocasión intentó agredir a los oficiales y fue aprehendido.

La víctima aportó pruebas donde se ve al agresor con el arma blanca en su poder por lo que se labraron actuaciones por el delito de amenazas agravadas.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la causa y el alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.