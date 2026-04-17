Relevamiento nacional de situación de calle: contaron a casi 10 mil personas pero no midieron en Buenos Aires

El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, impulsado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y con la adhesión de 19 provincias, registró un total de 9.421 personas, de las cuales el 83% son varones y el 17% mujeres.

Según la información oficial, el 92% de la población es mayor de 18 años, mientras que un 6% corresponde a menores.

El informe se elaboró a partir de 7.894 entrevistas realizadas tanto en espacios públicos —como calles, plazas y zonas céntricas o periféricas— como en dispositivos de alojamiento (refugios, paradores y centros transitorios). Entre los principales datos, se destaca que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% cuenta con DNI.

En cuanto a las condiciones sociales, el relevamiento señala que el 52% tiene la primaria completa pero no terminó el secundario. Además, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales, el 30% tiene ingresos previsionales y un 8% cuenta con otras fuentes de ingresos.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que el operativo se enmarca en la Ley 27.654, que establece la necesidad de construir un diagnóstico federal sobre las personas en situación de calle y aquellas en riesgo, con el objetivo de diseñar políticas que garanticen su identidad e integridad.

En ese sentido, remarcaron que contar con estos datos resulta clave para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz, en un trabajo articulado entre Nación, provincias y municipios. Este proceso incluyó el intercambio de herramientas técnicas, metodológicas y operativas para unificar criterios respetando las particularidades de cada territorio.

El informe también subraya un cambio de paradigma en el abordaje del problema: “se pasó de la reacción ante la urgencia al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a una estrategia integral”.

Como conclusión, se advierte sobre la complejidad del fenómeno, con perfiles que combinan documentación, empleo informal e ingresos parciales, pero también vínculos familiares quebrados, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo.

En cuanto a antecedentes, el último relevamiento parcial realizado en la Ciudad de Buenos Aires por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA) junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat indicó que la población en situación de calle creció un 27% en 13 meses, pasando de 3.560 personas en abril de 2024 a 4.522 en mayo de 2025.

No obstante, organizaciones sociales difundieron en julio datos preliminares de un censo propio que eleva esa cifra a 11.980 personas viviendo en las calles porteñas.

Desde junio pasado, el Gobierno nacional trasladó la responsabilidad de la atención a las provincias y municipios, limitándose desde entonces a establecer los lineamientos generales de las políticas públicas en la materia.