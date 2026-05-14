No lo agarres: advierten por la aparición de moluscos en las playas

Solicitaron extremar los cuidados al adquirir productos de la pesca a través del comercio electrónico.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) le recomendó a la población que no recolecte ni consuma moluscos bivalvos (mejillones) y gasterópodos aparecidos en las playas para evitar posibles riesgos para la salud.

La advertencia se debe a la aparición de gran cantidad de mariscos, tales como caracoles, mejillones y cholgas, arrastrados hacia la costa como consecuencia de los fuertes oleajes registrados en los últimos días.

Remarcaron la importancia de adquirir productos de la pesca únicamente en comercios habilitados y no en la vía pública.

En este sentido, el organismo sanitario recordó la importancia de consumir únicamente mariscos que se encuentren bajo control oficial de toxinas de marea roja.

Asimismo, la entidad nacional aconsejó:

Adquirir productos de la pesca únicamente en comercios habilitados .

. Evitar la compra en la vía pública .

. No consumir productos de elaboración casera o artesanal que no se encuentren debidamente registrados y autorizados.

que no se encuentren debidamente registrados y autorizados. No adquirir pescados o mariscos que presenten aspecto o aroma desagradable .

. Mantener los productos congelados en freezers a –18 °C o conservarlos en el congelador y consumirlos en el día.

o conservarlos en el congelador y consumirlos en el día. No descongelar los productos a temperatura ambiente.

los productos a temperatura ambiente. Evitar descongelar y volver a congelar pescados y mariscos.

pescados y mariscos. Consumir los productos preparados lo antes posible .

La aparición de mariscos en la costa se debió al fuerte oleaje de los últimos días.

Finalmente, el Senasa sugirió extremar los cuidados al adquirir productos de la pesca a través del comercio electrónico, debido a la necesidad de mantener la cadena de frío durante todo el proceso de transporte y entrega.