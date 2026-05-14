No lo agarres: advierten por la aparición de moluscos en las playas
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sugirió no consumir ni recolectar caracoles, mejillones y cholgas, los cuales fueron arrastrados hacia la costa como consecuencia de los fuertes oleajes.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) le recomendó a la población que no recolecte ni consuma moluscos bivalvos (mejillones) y gasterópodos aparecidos en las playas para evitar posibles riesgos para la salud.
La advertencia se debe a la aparición de gran cantidad de mariscos, tales como caracoles, mejillones y cholgas, arrastrados hacia la costa como consecuencia de los fuertes oleajes registrados en los últimos días.
En este sentido, el organismo sanitario recordó la importancia de consumir únicamente mariscos que se encuentren bajo control oficial de toxinas de marea roja.
Asimismo, la entidad nacional aconsejó:
- Adquirir productos de la pesca únicamente en comercios habilitados.
- Evitar la compra en la vía pública.
- No consumir productos de elaboración casera o artesanal que no se encuentren debidamente registrados y autorizados.
- No adquirir pescados o mariscos que presenten aspecto o aroma desagradable.
- Mantener los productos congelados en freezers a –18 °C o conservarlos en el congelador y consumirlos en el día.
- No descongelar los productos a temperatura ambiente.
- Evitar descongelar y volver a congelar pescados y mariscos.
- Consumir los productos preparados lo antes posible.
Finalmente, el Senasa sugirió extremar los cuidados al adquirir productos de la pesca a través del comercio electrónico, debido a la necesidad de mantener la cadena de frío durante todo el proceso de transporte y entrega.
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