Emitieron un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo en Mar del Plata
La advertencia rige para General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado, Lobería y Necochea.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Además de las alertas naranja y amarilla para este miércoles y jueves, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en Mar del Plata.
La advertencia fue publicada minutos antes de las 16 y es valida durante una hora, aunque el organismo puede renovarla una vez finalizado ese período. Y más allá de la ciudad, el alerta reciente rige para todo el partido de General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado, Lobería y Necochea.
Por su lado, el SMN ya había emitido un alerta amarillo por tormenta para esta tarde, de caracter naranja en la noche y nuevamente amarillo en la madrugada del jueves.
En principio, en las horas siguientes se prevén valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros y también es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora (km/h).
En tanto a la noche, las ráfagas alcanzarían velocidades de 90 km/h, e incluso mayores, y pordrían caer entre 60 y 90 milímetros de agua en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.
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