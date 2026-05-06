Emitieron un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes y caída de granizo en Mar del Plata

Rigen alertas por tormenta hasta la madrugada del jueves y por viento durante todo el viernes.

Además de las alertas naranja y amarilla para este miércoles y jueves, el Servicio Meterológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo en Mar del Plata.

La advertencia fue publicada minutos antes de las 16 y es valida durante una hora, aunque el organismo puede renovarla una vez finalizado ese período. Y más allá de la ciudad, el alerta reciente rige para todo el partido de General Pueyrredon, Balcarce, General Alvarado, Lobería y Necochea.

Por su lado, el SMN ya había emitido un alerta amarillo por tormenta para esta tarde, de caracter naranja en la noche y nuevamente amarillo en la madrugada del jueves.

Las advertencias por tormenta rigen hasta la madrugada del jueves, pero continuará el mal tiempo.

En principio, en las horas siguientes se prevén valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 milímetros y también es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora (km/h).

En tanto a la noche, las ráfagas alcanzarían velocidades de 90 km/h, e incluso mayores, y pordrían caer entre 60 y 90 milímetros de agua en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado.