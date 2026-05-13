Video: así fue el choque del conductor que se descompensó e impactó a un auto estacionado

Cerca de las 7 y media de la mañana, cuando la jornada comenzaba en Mar del Plata, un impactante siniestro dejó atónitos a quienes circulaban por San Juan y Rawson. El conductor del Peugeot 308 se desvaneció, perdió el control y chocó su vehículo contra un Gol que estaba estacionado.

Tiempo después se conoció la causa del accidente: el automovilista sufrió un ACV y por eso se desmayó. "Tuvo una parálisis plejia izquierda y disartria", le dijeron a 0223 fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Este medio tuvo acceso a una de las cámaras de seguridad del barrio y se ve cómo acelera antes de chocar, debido a su desvanecimiento y la pérdida del control del vehículo. El Volkswagen Gol de Raúl estaba estacionado, cuando salió sorprendido por el accidente. "El conductor del Peugeot se descompuso, se lo acaba de llevar la ambulancia", le dijo al móvil de 0223, más preocupado por la salud del automovilista que por el daño de su rodado.

Otro grave accidente en Mar del Plata

Dos jóvenes quedaron trabados en el auto que sufrió el mayor impacto y debieron ser rescatados por el personal especializado. Tienen 28 y 29 años, fueron trasladados al nosocomio y uno de ellos terminó con una fractura expuesta. Son policías que vinieron a un curso de rescatistas y chocaron su Peugeot 206 contra una Hilux.

La conductora de la Hilux se trasladaba por la calle Quintana y al llegar a la intersección de Güemes se produjo el choque. La "derecha" era del vehículo de menor porte, que no alcanzó a frenar y fue embestido de lleno por la camioneta.