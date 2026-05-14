"No corrían picadas": revelaron una nueva versión sobre el impactante choque en la Base naval

Pasadas las 22, un accidente sorprendió a los pocos testigos que se encontraban en la zona de Playa Grande durante el último domingo. Lo protagonizaron un Chevrolet Corsa negro y un Gol gris. Quienes presenciaron el evento le dijeron a 0223 que "corrían picadas", pero la madre de uno de los jóvenes involucrados desmintió esa afirmación.

"En el accidente solo hubo dos autos involucrados: el Chevrolet Corsa negro (mi hijo) y un Volkswagen Gol gris (el causante del accidente). El Corsa esperaba en el semáforo del retome. Cuando corta, avanza y en ese momento el Gol que venía del lado de Juan B. Justo, teniendo luz roja, no pudo frenar por la alta velocidad con la que venía", explicó a 0223 la madre de uno de los protagonistas del siniestro.

Violento choque en la zona de Playa Grande.

Los vehículos quedaron destruidos pero sin heridos de gravedad. "Las primeras autoridades en acudir fueron de Prefectura, desde la Base Naval, y luego llegó la policía", prosiguió la madre.

Según explicó la mujer, su hijo tenía todo en regla (seguro y VTV del auto), no así el Gol que "fue secuestrado por cruzar en rojo y por la falta de documentación".

Tras el impacto, otros dos vehículos se acercaron a la zona para "cortar el tránsito" y atender a los involucrados.

Una zona que preocupa por los accidentes de tránsito

Hace un mes y medio, el 30 de marzo de este año, 0223 reportó otro grave siniestro enfrente de la Base Naval: un motociclista murió al chocar con un colectivo, luego de sobrepasar a un auto.

La tragedia del motociclista en marzo.

El caso alarmó por la cifra de fallecidos a causa de accidentes de tránsito, los cuales ya son 16 en Mar del Plata durante el 2026. Particularmente en la zona de Playa Grande y la Base Naval, organizaciones no gubernamentales y funcionarios del Estado manifestaron su preocupación por los sentidos que confluyen en el sector y las altas velocidades con las que manejan los conductores, a pesar de los radares y reductores sobre el asfalto.