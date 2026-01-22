Clausuran un reconocido camping del sur que funcionaba sin habilitación

Un reconocido camping ubicado en un paraíso del sur argentino fue clausurado este miércoles tras detectarse irregularidades en habilitaciones comerciales y uso indebido del espacio público.

Se trata del camping mapuche del Lago Correntoso ubicado en la localidad neuquina de Villa La Angostura. Ocurrió en un operativo de control e inspección en la playa pública de ese lago y en distintos sectores del Nahuel Huapi.

En el marco de las tareas de control que el Municipio local desarrolla durante la temporada turística, los inspectores constataron el funcionamiento irregular de varios establecimientos comerciales en el Correntoso, lo que derivó en cinco actas de infracción, la clausura de los locales involucrados y la aplicación de sanciones "conforme a la normativa municipal vigente".

Según informó Diario Andino, el Área de Medio Ambiente municipal reiteró la clausura de sectores destinados a la realización de fuegos, los cuales permanecen inhabilitados por razones de seguridad y prevención de incendios forestales.

Desde el Municipio informaron que algunos de estos sectores aún conservaban las cintas de clausura colocadas el pasado 10 de enero, lo que evidencia el incumplimiento reiterado de las disposiciones.

En el marco del operativo, se labró además un acta de infracción al establecimiento “Camping Quilla Hue”, al constatarse el desarrollo de actividad mediante la instalación de carpas sin la debida autorización municipal. Esta situación motivó la clausura del camping, al tratarse de una actividad turística no habilitada formalmente.