Clausuraron un geriátrico clandestino por numerosas irregularidades: reubicarán a los abuelos

Un geriátrico clandestino de la provincia de Misiones fue clausurado por graves irregularidades en sus condiciones de funcionamiento y los adultos que estaba allí debieron ser reubicados en otras instituciones.

La causa inició tras una denuncia radicada el 19 de enero de este año en la Comisaría 15ta por parte de una vecina del barrio, quien manifestó que circulaba con su auto cuando observó salir de una vivienda a uno de los adultos que solicitaba ayuda y pedía que se diera aviso a la Policía.

De este modo, según replicó la agencia Noticias Argentinas, se dio inicio a diversas diligencias, lo que derivó en un operativo en el domicilio ubicado en la manzana 12 del barrio San Isidro, con la participación de efectivos de la Unidad Regional X y distintas áreas de la Municipalidad de Posadas.

Los adultos mayores del geriátrico serán reubicados.

Durante el procedimiento intervinieron la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana, lugar donde constataron que en el inmueble funcionaba un geriátrico no habilitado.

A su vez, detectaron que el lugar no contaba con autorización municipal ni tenía las condiciones mínimas exigidas para el cuidado de adultos mayores, careciendo además de salidas de emergencia y controles médicos adecuados.

Frente al escenario presentado, se ordenó la clausura inmediata del lugar y la reubicación de las personas alojadas. Algunos pacientes fueron restituidos a sus familiares, mientras que otros fueron trasladados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, quedando bajo resguardo y atención especializada.