Ex trabajadores de una cadena de farmacias denuncian demoras en indemnizaciones tras el cierre de una sucursal

Ex trabajadores de una reconocida cadenas de farmacias atraviesan una situación de incertidumbre tras el cierre de la sucursal en octubre de 2025. Denuncian reiteradas demoras en el pago de las indemnizaciones acordadas, lo que les genera un fuerte desgaste económico y emocional.

Norma Carrizo, una de las extrabajadoras de Autofarma, en Comodoro Rivadavia, relató que la empresa comunicó el cierre de forma abrupta en una reunión inesperada, ofreciendo a los empleados continuar con los trámites individualmente, acompañados por un abogado y una psicóloga. Sin embargo, los trabajadores decidieron mantenerse unidos y buscar asesoramiento legal conjunto para enfrentar la situación.

Luego de negociar, se estableció un plan de pagos en cuotas. Carrizo firmó un acuerdo el 28 de octubre de 2025 en la Subsecretaría de Trabajo para recibir su indemnización en 10 cuotas. No obstante, los pagos no se están realizando en las fechas pactadas y los ex empleados deben reclamar constantemente para recibir lo que les corresponde.

Esta situación se repite mes a mes, afectando especialmente a quienes enfrentan problemas de salud, no han logrado reinsertarse en el mercado laboral y sostienen a sus familias, con dificultades para cubrir gastos básicos como alquiler y servicios. Norma expresó su frustración: “Esto lleva un desgaste físico y mental, no nos merecemos esto después de tantos años de trabajo. La fecha de pago la pusieron ellos, nosotros no la elegimos. No nos avisan nada: si no preguntamos, no nos dicen por qué no están pagando las indemnizaciones”.

Además, los ex trabajadores cuestionan la falta de comunicación por parte de Autofarma, que mantiene silencio ante las constantes consultas y reclamos. La demora y la incertidumbre prolongan el impacto negativo en la economía y el bienestar emocional de quienes quedaron afectados tras la clausura de la farmacia.