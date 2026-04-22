"Chizito" y "cornudo": deberá indemnizar a su expareja por $30 millones tras difamarlo en redes

Un fallo reciente de la Justicia civil sentó un precedente tan insólito como contundente en materia de violencia digital. Una mujer fue condenada a indemnizar a su expareja con una suma cercana a los $30 millones por haberlo hostigado en redes sociales de manera sistemática durante más de seis años.

El caso involucra a un exagente de la policía de la provincia de La Rioja, quien sufrió una campaña sostenida de agresiones en Facebook, que afectó su vida personal y su desarrollo profesional. El proceso judicial se inició en el año 2020 y concluyó con una sentencia que fija una reparación económica que originalmente era cercana a los $4 millones, pero que actualizada con los intereses alcanza una cifra mucho mayor.

Según el expediente, el conflicto comenzó tras la ruptura de la pareja, en el 2019. A partir de entonces, la mujer realizó publicaciones ofensivas desde sus cuentas personales y también a través de perfiles falsos. Entre los contenidos difundidos hubo insultos reiterados como "cornudo", "chizito", "pito corto" y "coimero" y hasta una acusación falsa vinculada a una enfermedad de transmisión sexual.

La reiteración de estos ataques tuvo consecuencias concretas. Al tratarse de un funcionario público, las acusaciones derivaron en un sumario administrativo dentro de la fuerza policial y limitaron sus posibilidades de ascenso. Para la Justicia, quedó acreditado que existió una clara intención de dañar la reputación del hombre.

Un precedente histórico

Uno de los aspectos más relevantes del fallo fue la forma en que se probaron los hechos. A pesar de que parte de las agresiones provenían de cuentas anónimas, el Tribunal consideró suficientes las pruebas testimoniales. La coincidencia en el lenguaje, las acusaciones y los detalles personales permitió vincular esas publicaciones con la mujer.

Además de la indemnización millonaria, la sentencia establece una medida poco habitual, que consta en que la demandada publique el fallo en los mismos espacios digitales donde realizó las agresiones. De esta manera, la Justicia busca que la reparación tenga el mismo alcance público que el daño causado.

Por último, el fallo establece que en caso de incumplimiento del pago, se habilitará automáticamente el embargo de bienes. "No cualquiera puede salir a decir cualquier cosa sin tener una consecuencia", sintetizó el abogado de la víctima, Pablo Arrieta.