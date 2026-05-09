Finalizó la audiencia por el paro de colectivos en Mar del Plata: cuándo se normaliza el servicio

Luego de la audiencia convocada por la Delegación Regional Mar del Plata del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los empresarios del transporte nucleados en la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte de Pasajeros (Cametap) se comprometieron a abonar los sueldos de los choferes en las primeras horas del lunes.

Sin embargo, más allá de la promesa de pago que se hará realidad a partir de un préstamo de Banco Provincia, la medida de fuerza se cumplirá en su totalidad y la retención de tareas, tal como había sido anunciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata, continuará hasta que depositen los haberes de los trabajadores.

Además, "en señal de buena voluntad y en resguardo de la paz social", el gremio tomó la decisión de que en la mañana del lunes aguardará junto a los empleados en las cabeceras hasta que se efectúe el cumplimiento salarial, conforme al acta firmada a la que accedió 0223.

La audiencia fue presidida por el coordinador regional Raúl Calamante.

De esa manera, seguido al crédito privado y la paga a los choferes, el servicio de colectivos se normalizará en Mar del Plata. "Hicimos todo lo posible", aseguraron fuentes del Ministerio de Trabajo a este medio.

Por su lado, la representación patronal justificó el retraso al sostener que el Estado Nacional se encuentra demorado en la liberación de las partidas asociadas a los atributos sociales nacional, que simboliza el descuento que una gran cantidad de pasajeros posee al momento de viajar. Esa deuda equivale a tres meses de sueldos de la totalidad del personal de las empresas, según advirtieron.

Pero además, remarcaron la existencia de un desfasaje en el boleto de colectivo, por el que a principios de abril solicitaron elevar la tarifa plana a $2.569,48. Se trataría de una brecha de más del 65% entre el valor actual y el que debería tener el sistema para propiciar su viabilidad.

La reunión fue presidida en la sede local del Ministerio de Trabajo por Raúl Calamante, coordinador regional de la Región VIII, y Daniel Buccico, delegado regional de Mar del Plata, y contó con la participación de autoridades de la UTA local y de Cametap.