Seguridad en playas: hasta cuándo se extiende el servicio de guardavidas en Mar del Plata

A través de la Secretaría de Seguridad, el Municipio informó que el servicio de guardavidas continuará activo durante marzo, acompañando a quienes eligen las playas de Mar del Plata en esta etapa final del verano.

De acuerdo al comunicado, desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril inclusive las guardias se llevaran a cabo todos los días de 8 a 19 en las distintas playas del partido de General Pueyrredon.

Después de esa fecha no será seguro ingresar al mar.

El operativo cuenta con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, y motos de agua incorporadas en la zona de Playa Grande, que permiten reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias en el mar.

Estas acciones forman parte del operativo que el Municipio sostiene cada temporada para promover el uso responsable de las playas y garantizar condiciones seguras para aquellos que disfrutan del mar.



Para conocer más detalles sobre el servicio y recomendaciones de seguridad, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas.