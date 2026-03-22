Seguridad en playas: hasta cuándo se extiende el servicio de guardavidas en Mar del Plata
A partir de este lunes cambiará el horario del servicio, aunque la seguridad en playas se mantendrá por un tiempo más.
Por Redacción 0223
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A través de la Secretaría de Seguridad, el Municipio informó que el servicio de guardavidas continuará activo durante marzo, acompañando a quienes eligen las playas de Mar del Plata en esta etapa final del verano.
De acuerdo al comunicado, desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril inclusive las guardias se llevaran a cabo todos los días de 8 a 19 en las distintas playas del partido de General Pueyrredon.
El operativo cuenta con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, y motos de agua incorporadas en la zona de Playa Grande, que permiten reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias en el mar.
Estas acciones forman parte del operativo que el Municipio sostiene cada temporada para promover el uso responsable de las playas y garantizar condiciones seguras para aquellos que disfrutan del mar.
Para conocer más detalles sobre el servicio y recomendaciones de seguridad, se puede ingresar en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas.
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