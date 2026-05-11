"Destrucción total": guardavidas advirtieron que perdieron casillas y elementos de rescate con la tormenta

La ciclogénesis se llevó todo a su paso. En localidades como Monte Hermoso los destrozos fueron absolutos en la zona costera, mientras que en Mar del Plata, quienes más sufrieron fueron el Paseo Dávila, la zona del Torreón del Monje y los balnearios del sur.

En este último caso, las estructuras que quedaron del verano y las escaleras de bajada a las playas sufrieron los embates del viento y las olas de enorme tamaño que se sucedieron una a otra durante horas. En ese grupo de afectados también se encontraron los guardavidas, que este lunes reflejaron las consecuencias del desastre.

Desde la cuenta oficial de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), emitieron un triste comunicado en el que contaron que "la destrucción fue total": "Nos enfrentamos a la mayor catástrofe erosiva en años: múltiples puestos de guardavidas han sido literalmente devorados por el mar, la infraestructura pública y privada está arrasada y la seguridad de los trabajadores y vecinos se encuentra en niveles críticos".

Según manifestaron, el mar no sólo se llevó arena: "Se llevó las herramientas y los refugios de los guardavidas, el avance del agua sobre los acantilados y balnearios es irreversible sin intervención técnica urgente".

Los responsables de UGA aseguraron que los puestos de trabajo quedaron "arrasados" y que hay muchas playas que con las sudestadas y la pérdida de arena quedaron "desaparecidas".

La situación del fin de semana no es nueva, sino que los distintos balnearios ya habían sufrido los embates del clima el pasado febrero cuando olas de gran tamaño destruyeron estructuras y puestos de guardavidas. De la misma manera, esta vez los trabajadores del agua padecieron las consecuencias.