Retienen cinco motos en un control de tránsito: una tenía pedido de búsqueda por robo

Una de las motos incautadas en Balcarce tras diversos operativos de tránsito.

En el contexto de diversos operativos de interceptación vehicular que se desarrollan de manera dinámica en distintos puntos del partido de Balcarce, en las últimas horas personal del área de movilidad y control urbana de la municipalidad en conjunto con la policía procedieron a la incautación de varias motos.

Las confiscaciones de los rodados tuvieron lugar en dos controles desarrollados uno en la zona céntrica y otro en el sector de “La Cantera” de Los Pinos.

Otra de las motos confiscadas en Balcarce.

Como resultado de estas intervenciones, se procedió a la retención de cinco motovehículos por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, maniobras imprudentes y la circulación con escapes modificados, situación que afecta la seguridad del vehículo y genera ruidos molestos.

Asimismo, se constató que una de las motocicletas poseía pedido de búsqueda activo, quedando a disposición de la estación de policía comunal (EPC) de Balcarce para avanzar en las actuaciones correspondientes.