Impresionante despiste en ruta 2: una Trafic volcó a la altura de Cobo

Así quedó la camioneta volcada en el cantero central de ruta 2, cerca de Cobo.

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este viernes sobre ruta 2, a la altura del kilómetro 385, en la zona del paraje Cobo, donde un utilitario despistó, volcó y terminó fuera de la calzada, parcialmente hundido en el agua.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió cerca de las 8:40, cuando personal de emergencias recibió un llamado alertando sobre un accidente de tránsito en el lugar.

En la camioneta iban dos personas que resultaron ilesas.

Al arribar, los equipos encontraron una Trafic Iveco, dominio AD660EN, que había sufrido un despiste por causas que todavía son materia de investigación.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el conductor del vehículo y un acompañante ya se encontraban fuera del rodado al momento de la llegada de los rescatistas.

En el lugar del siniestro intervino personal de Defensa Civil.

A pesar de la violencia del episodio, ninguno de los ocupantes presentó lesiones visibles y lograron salir del vehículo por sus propios medios.

En el operativo trabajaron siete agentes junto a personal de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Policía Vial Camet y Aubasa, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención en la zona para garantizar la circulación vehicular.