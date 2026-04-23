Golpeado por la derrota ante Boca, River ya apunta a los refuerzos para julio

River Plate decidió mover fichas rápidamente en el próximo mercado de pases y ya concretó una oferta por Mauro Arambarri, mediocampista uruguayo que milita en el Getafe de LaLiga española. Esta incorporación es un pedido directo de Eduardo 'Chacho' Coudet, entrenador del equipo, que valoró el perfil del futbolista por su experiencia en Europa y características tácticas. Además, se menciona que el DT pretende a Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Giovanni Simeone y Mauro Icardi.

Según informó el periodista Germán García Grova, la dirigencia de River realizó una propuesta verbal tanto al jugador como al club español, aunque los detalles económicos no fueron revelados. Además, Enzo Francescoli, director deportivo, mantuvo una reunión presencial con los representantes de Arambarri para avanzar en las negociaciones y facilitar su llegada.

A pesar de que el mercado de transferencias se abre oficialmente en julio, se espera que el mediocampista uruguayo se incorpore al plantel millonario en mayo, una vez finalizado el campeonato español. La decisión se aceleró luego de que Arambarri mantuviera una conversación con Coudet, quien le explicó el proyecto deportivo y le transmitió el interés en sumarlo cuanto antes.

Los otros nombres en carpeta, son argentinos y con una importante trayectoria internacional. El subcapitán de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi, el campeón mundial en Qatar, Ángel Correa, uno salido del club como Giovanni Simeone, y el goleador Mauro Icardi, con más noticias de su vida privada que de su actualidad deportiva en Turquía.

