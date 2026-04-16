Brilló y fue campeón con Independiente, jugó en Europa, en Círculo y ahora se dedica a vender hamburguesas

Un equipazo. El Independiente campeón de 2002 fue el último gran equipo de Independiente, y último título del "rojo" en el fútbol argentino.

Un exvolante que supo brillar en el fútbol argentino encontró una nueva etapa fuera de las canchas con un emprendimiento gastronómico. El protagonista es Leonel “Toti” Ríos, quien tras una carrera que incluyó títulos con Independiente y pasos por Europa, decidió alejarse del fútbol profesional y volcarse a la gastronomía.

El exjugador surgido del club de Avellaneda formó parte de una generación que dejó su huella en el equipo, logrando consagrarse campeón en el Torneo Apertura 2002, el último título a nivel local del “Rojo”. Ese logro lo posicionó como parte de un plantel que quedó en la memoria del club.

Con el paso del tiempo, su trayectoria lo llevó a distintos equipos del país y también al exterior, donde sumó experiencia en el fútbol europeo antes de enfrentar el desgaste físico que lo empujó a tomar una decisión difícil. Las exigencias del alto rendimiento terminaron marcando el rumbo de su carrera. En el cierre de su carrera, lo tuvimos cerca y jugó algunos partidos con Círculo Deportivo de Otamendi en el Federal A.

Ríos debutó en Primera División con apenas 17 años, mostrando condiciones que rápidamente lo posicionaron como una de las promesas del club. Su versatilidad en ataque y su capacidad para adaptarse a distintos roles lo convirtieron en una pieza valiosa. Durante su etapa en Independiente alcanzó su mayor logro deportivo al consagrarse campeón en 2002, un título que impulsó su carrera y le abrió las puertas del fútbol internacional. Luego de su salida, continuó su camino en clubes como Rosario Central, Olimpo y Godoy Cruz, además de sumar pasos por ligas de Europa, donde jugó en Italia y España. Sin embargo, las lesiones comenzaron a limitar su rendimiento y condicionaron su continuidad.

Su vida después del retiro

Tras colgar los botines, Ríos optó por un cambio radical. Lejos de los estadios, decidió emprender en el rubro gastronómico con un negocio de hamburguesas. Este nuevo proyecto le permitió mantenerse activo y encontrar una fuente de ingresos distinta, aprovechando también el reconocimiento que supo construir durante su etapa como futbolista. De todas formas, sigue despuntando el vicio en el Senior de Independiente.