Tragedia en ruta 227: mueren dos personas en un choque por alcance

Un trágico siniestro vial ocurrido durante la noche de este lunes dejó como saldo dos personas fallecidas en la ruta 227, en el tramo que une las localidades de San Manuel (partido de Lobería) y Napaleofú (distrito de Balcarce). El hecho tuvo lugar poco después de que en la misma carretera aconteciera otro siniestro fatal en el que también falleció un matrimonio.

El hecho se produjo a la altura del kilómetro 105, cuando un automóvil Ford Focus en el que viajaban dos personas oriundas de Tandil colisionó por alcance contra la parte trasera de un camión que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte impacto, perdieron la vida Jorge Ortellado, de 58 años, quien conducía el vehículo, y Lucila Martínez Ciriaco, de 64, ambos vecinos de Tandil.

Según se informó, tanto el automóvil como el camión se dirigían en dirección a la ruta 226 al momento de la colisión. El conductor del transporte de carga, oriundo de la ciudad de Lobería, no sufrió lesiones físicas, aunque debió ser asistido en el lugar debido al estado de conmoción generado por el episodio.

En el sitio del hecho trabajaron dotaciones de bomberos de San Manuel, junto a personal de la policía comunal, agentes de tránsito y profesionales del centro de salud local, quienes intervinieron en las tareas de asistencia y peritaje.

Las circunstancias del siniestro son materia de investigación, en un nuevo episodio que vuelve a poner en foco la seguridad vial en rutas de la región.