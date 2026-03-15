PJ marplatense: La Cámpora le gana la pulseada a la Provincia y Di Bártolo será el nuevo presidente

La interna del Partido Justicialista (PJ) de Mar del Plata llegó a su definición este domingo con el triunfo de la Lista 4 “Patria Sí, Colonia No”, encabezada por Daniel Di Bártolo, que se impuso en las urnas y se quedará con la conducción partidaria en el distrito.

La nómina ganadora cosechó el 60% de los votos. Así, el espacio referenciado en Fernanda Raverta y La Cámpora se impuso en la pulseada frente al sector que proponía una renovación partidaria y que contaba con el respaldo de dirigentes alineados con la Provincia, entre ellos Raúl Calamante, Gustavo Pulti y Rodolfo “Manino” Iriart, entre otros.

La elección se desarrolló con una importante participación de afiliados en la sede habilitada para la votación y cerró una jornada marcada por demoras en el inicio de la votación y una fuerte concurrencia de militantes, en una contienda que enfrentó a dos modelos de conducción dentro del justicialismo de General Pueyrredon.

La Lista 4, identificada con el espacio político de Raverta, llevó como candidato a presidente del PJ local a Di Bártolo, dirigente sindical docente y director del Instituto de Formación de Sadop Nación, acompañado por Nora Estrada como vicepresidenta.

Del otro lado compitió la Lista 6 “Peronismo Derecho al Futuro”, encabezada por la dirigente sindical docente Adriana Donzelli, alineada con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Con el resultado ya definido, el espacio que conduce Raverta retendrá la conducción del PJ local y quedará en posición de ordenar el armado político del peronismo en Mar del Plata de cara a los próximos desafíos electorales. Al encontrarse con la militancia, en un clima de algarabía, la ex titular de Anses ratificó su intención de "construir una alternativa de gobierno para la Municipalidad de General Pueyrredon".