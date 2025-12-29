Uthgra vivió una elección sin precedentes en Mar del Plata: "Es un día histórico y el más importante en muchos años"

Después de unas elecciones "récord" para Uthgra en Mar del Plata, donde la conducción actual reafirmó la gestión, su secretario general Pablo Santín destacó la gran participación de los afiliados y expresó que seguirán "trabajando, peleando y defendiendo cada derecho de los trabajadores".

La votación se desarroló con un operativo inédito: hubo 158 urnas distribuidas y más de 50 remises afectados al traslado de presidentes de mesa, para garantizar que el proceso se lleve adelante de manera ordenada, transparente y con todas las garantías democráticas.

En primer lugar, a una hora del cierre de las votaciones y desde el Hotel Uthgra Presidente Perón, Santín habló con los medios y resaltó que se trató de "un día histórico y el más importante en muchos años en la historia de Uthgra", debido a que dispusieron de "más de 158 urnas en diferentes establecimientos, se vivió con muchísima alegría y se sintió ese sentido de pertenencia que tienen los trabajadores".

Además, aunque todavía la Junta Electoral se encontraba al borde de cargar las actas de escrutinio, aseguró que en la ciudad hubo "no menos de 7500 votos", lo que consideró como "histórico" y fue "diez veces más que en la pasada elección", cuando se impuso Santín.

"Esto muestra que hicimos un buen trabajo y nos devuelve la lealtad que tuvimos para con los trabajadores y con la que vamos a seguir trabajando. Se sintió esa alegría en la calle y en los diferentes establecimientos hoteleros y gastronómicos a los que muchos trabajadores se acercaron a votar. Es muy importante que se vea un acto democrático, que sea masivo y que hayan urnas en todos los establecimientos de la ciudad", puntualizó el líder gremial.

Alrededor de 7500 afiliados emitieron su sufragio en Mar del Plata.

Al tratarse de una elección sin precedentes en la ciudad, por la importante participación que llegó al 60%, consideró que ese punto se relacionó directamente con el operativo electoral que desplegaron, a la vez que remarcó que entendieron "que no hay que esconder las urnas, sino sacarlas a la calle para que los trabajadores voten y elijan a sus autoridades, ya que son quienes te ponen o te sacan en base al trabajo y al compromiso que uno tenga".

En la misma línea, manifestó que se encuentran "convencidos" de que realizaron "un gran trabajo" en los últimos cuatro años y valoró: "Fueron muchas horas de dedicación a lo que hacemos, generamos muchos servicios a los afiliados y fundamentalmente un sentido de pertenencia".

De cara a su segundo período al mando del sindicato en Mar del Plata, Santín adelantó que se encuentran obligados "a redoblar la apuesta, a estar más comprometidos que nunca, a no olvidarnos de dónde venimos y a devolverle a los trabajadores la lealtad que tuvieron con nosotros en el día de hoy".

Y dentro de los próximos objetivos, señaló que "se viene la etapa final de la construcción de ese edificio maravilloso que se está haciendo gracias a la decisión de Luis Barrionuevo, el que ampliará muchísimo la calidad del servicio, al igual que la cantidad de consultorios médicos y el Centro de Formación Laboral", y adelantó que remodelarán el Centro Recreativo.

Finalmente, antes de celebrar con los suyos luego de coronar una jornada exitosa, sentenció: "Se viene mucho trabajo y compromiso con los trabajadores. Vendrán momentos difíciles para el país y los trabajadores, y ahí vamos a estar nosotros trabajando, peleando y defendiendo cada derecho del trabajador, como lo hicimos desde el día cero".