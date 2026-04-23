El fútbol argentino se acerca al cierre del semestre y la expectativa por el próximo mercado de pases aumenta, especialmente por el posible regreso de Paulo Dybala al país. El delantero, cuyo contrato con la Roma finaliza, es uno de los nombres que más ruido genera entre los clubes locales, con Boca Juniors como principal interesado.

En este contexto, Oriana Sabatini, esposa del futbolista, se refirió a los rumores sobre la transferencia al "Xeneize". En diálogo con radio Splendid, reconoció que no posee información confirmada: “Ni idea. La verdad, no hay nada confirmado ni lo sé... Para todo hay que esperar a que abra el mercado de pases y ver qué pasa”.

Respecto a su preferencia por River Plate, Sabatini explicó que esta inclinación está ligada a su padre, Osvaldo Sabatini, declarado hincha del club de Núñez. "Si fuese por mi padre... yo soy de River porque mi papá es de River. Pero yo quiero que mi marido haga lo que le haga feliz", aseguró.

Cuando se le consultó en qué equipo le gustaría que juegue Paulo, fue contundente: “Lo que mi marido le haga feliz”. La pareja, que recientemente celebró el nacimiento de su primera hija, evalúa también el arraigo en Roma. Sobre esto, Oriana comentó: “Roma es hermosa, sí, pero bueno, es trabajo también. No es que uno puede decidir así porque depende de muchas cosas, así que hay que ver cómo se desenvuelve todo y ver qué sucede”. La modelo añadió una frase que despertó la ilusión entre los hinchas xeneizes: “Ay no sé. Ojalá que en junio así ya me mentalizo”. En enero, Dybala había declarado en la TV de la Serie A: “No sé cuánto tiempo me quedaré aquí en Italia, pero este es un lugar especial para mí”.

El interés de Boca Juniors quedó claro con las palabras de Leandro Paredes, capitán y amigo cercano de Dybala: “Para mí sería un sueño, lo dije siempre. Él también tiene mucha ilusión, tiene un sueño por cumplir, el de su padre también. Entonces, hay muchas cosas en el medio que seguramente lo llevarán a él a tomar la decisión, sea para venir o no… De mi lado, ojalá que se pueda cumplir, ojalá que pueda estar acá”.

Durante la temporada 2025/26, Dybala jugó 22 partidos oficiales con la Roma: 17 en Serie A, cuatro en Europa League y uno en Coppa Italia, acumulando 1.295 minutos, con tres goles y cinco asistencias, confirmando su rol destacado. Desde su llegada en 2022, suma 135 encuentros, 45 goles y 26 asistencias, destacándose especialmente en liga local con 94 partidos, 33 goles y 20 asistencias.

Aunque no existen gestiones formales, la dirigencia de Boca analiza con atención la situación y la posibilidad de sumar un refuerzo de jerarquía para afrontar una temporada exigente. La Copa Libertadores es un factor clave para intentar convencer a Dybala y concretar su llegada en junio.