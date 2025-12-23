La joya dio el visto bueno: la respuesta de Dybala al nuevo llamado de Boca

Boca se comunicó con Paulo Dybala para sumarlo en enero, pero el delantero de la Roma fue claro con su respuesta y el sueño deberá esperar.

Desde hace varias semanas, en Boca trabajan en silencio pero con decisión sobre un nombre que sacude al fútbol argentino: Paulo Dybala. El campeón del mundo en Qatar 2022, actualmente en la AS Roma y con contrato vigente hasta mediados de 2026, aparece como un objetivo estratégico del club que preside Juan Román Riquelme para reforzar el plantel con jerarquía internacional.

La intención del Xeneize no es improvisada. Dybala ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en Boca, reencontrarse con Leandro Paredes y cumplir un deseo personal que arrastra desde hace años. Sin embargo, la operación no es sencilla: la Roma exige una cifra importante y el salario del cordobés representa un esfuerzo económico muy grande para las arcas del club de La Ribera.

En las últimas horas se produjo un nuevo contacto directo entre Boca y Paulo Dybala. Así lo confirmó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, donde reveló detalles clave de la charla. “Lo llamaron y le pidió por favor que lo esperen hasta junio”, explicó el cronista, dejando en claro que la Joya no cerró la puerta, pero tampoco forzará su salida inmediata.

La postura del futbolista es clara: cumplir su contrato con la Roma y, una vez finalizado, evaluar seriamente su regreso a la Argentina. En ese escenario, Boca aparece como prioridad absoluta, no solo por lo deportivo sino también por una cuestión familiar y emocional que pesa cada vez más en la decisión.

En ese contexto, las declaraciones de Catherine Fulop en el programa “Otro día perdido”, de Mario Pergolini, reavivaron la ilusión xeneize. La actriz y suegra de Dybala explicó que Oriana Sabatini atraviesa un momento de soledad en Roma tras la partida de amigos cercanos como Paredes y su familia, un factor que podría acelerar el retorno al país.

“Oriana está muy sola allá”, confesó Fulop, sorprendiendo incluso al propio Pergolini, quien no dudó en enviarle un mensaje directo a Riquelme en vivo. Además, la venezolana dejó en claro que el fanatismo riverplatense de Osvaldo Sabatini no sería un obstáculo si el bienestar familiar está en juego.

Por ahora, Boca deberá esperar. Paulo Dybala agradeció el interés, pidió paciencia y dejó la puerta abierta para junio. El llamado ya se hizo, la ilusión está encendida y en el fútbol argentino saben que, cuando la Joya esté lista para volver, Boca será el primer destino a escuchar.