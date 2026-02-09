Boca sueña con Dybala: Ranieri abrió la puerta de salida en Roma y crece la ilusión Xeneize

El futuro de Paulo Dybala en Europa entra en zona de definición. Las palabras de Claudio Ranieri sacudieron a Roma y en Boca siguen de cerca cada movimiento.

Claudio Ranieri se convirtió en noticia en el mundo Boca en la previa del duelo entre Roma y Cagliari. El experimentado entrenador fue contundente al referirse al futuro de Paulo Dybala, quien finaliza su contrato el próximo 30 de junio. Con una situación económica delicada en la capital italiana, el técnico dejó en claro que la continuidad del delantero argentino dependerá exclusivamente de una fuerte reducción salarial, algo que abre un escenario inesperado y que en Brandsen 805 siguen con atención.

Roma atraviesa un momento financiero complejo y Ranieri no esquivó el tema. El entrenador explicó que figuras como Dybala, Pellegrini, Celik y El Shaarawy deberán aceptar un recorte importante en sus contratos si pretenden seguir en el club. Caso contrario, quedarán libres al finalizar la temporada. En ese contexto, el nombre de Dybala empieza a circular con fuerza en el radar de Boca, que observa una oportunidad única si finalmente se produce el divorcio.

“Para la supervivencia del club necesitamos reducir la masa salarial. Si hay acuerdo, bien. Si no, nos despedimos”, sentenció Ranieri, dejando en evidencia que nadie tiene el futuro asegurado. Desde Italia ya hablan de números concretos: Dybala percibe cerca de 8,5 millones de euros anuales, una cifra imposible de sostener para Roma, que le propondría bajarlo a unos 4 millones. Una rebaja superior al 50% que hoy aparece como la única vía para que La Joya siga en el Olímpico.

Mientras en Europa se debate su continuidad, diferentes medios italianos y españoles aseguran que Boca Juniors sigue de cerca la situación contractual del campeón del mundo en Qatar 2022. En el Xeneize saben que no es una negociación sencilla, pero también entienden que el contexto actual invita al optimismo como nunca antes. Ranieri no descarta una salida y eso alimenta el sueño de verlo con la azul y oro.

El propio Dybala ya dejó abierta la puerta en más de una oportunidad. “Me encantaría jugar en Argentina”, confesó tiempo atrás, reconociendo la presión diaria de Leandro Paredes para que se sume a Boca. También admitió que nunca vivió un partido en La Bombonera y que la idea de hacerlo está presente. Con semanas claves por delante y un futuro en Roma cada vez más incierto, Boca observa, espera y se ilusiona con que el adiós a la Loba pueda transformarse en un ansiado hola al Xeneize.