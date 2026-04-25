Insólito: fingió que la secuestraron gitanos y le pidió un millón de pesos de rescate a su novio

Una joven de la ciudad de Santa Fe simuló su propio secuestro para exigirle a su novio el pago de un millón de pesos como rescate. La mujer le envió mensajes por WhatsApp asegurando que había sido capturada por un grupo de la comunidad gitana que pedía esa suma para liberarla. Ante la amenaza, el hombre realizó la denuncia en la Comisaría 4ta, lo que activó un protocolo de emergencia para dar con su paradero.

Tras una breve investigación, los efectivos policiales localizaron a la supuesta víctima en la vía pública y en perfecto estado de salud. Al ser interceptada, la joven confesó que todo se trataba de un engaño planeado por ella misma para conseguir dinero y así poder saldar deudas personales. El operativo de búsqueda se desactivó de inmediato al confirmarse que nunca estuvo privada de su libertad ni bajo peligro real.

La maniobra se descubrió tras el rastreo de las celdas del teléfono.

Cuál fue el delito por el que se la imputó a la mujer

El fiscal a cargo de la causa dispuso la imputación de la mujer por el delito de falsa denuncia y tentativa de extorsión contra su pareja sentimental. Las autoridades comprobaron que, durante las horas del supuesto cautiverio, la joven se movilizó por sus propios medios sin ninguna presión externa. La maniobra fue descubierta gracias al rastreo de las celdas del teléfono celular desde donde se enviaban los pedidos de dinero.

El damnificado manifestó ante los investigadores que estaba desesperado por conseguir el efectivo para pagar el rescate que le exigían por el teléfono. La justicia analiza ahora si hubo participación de terceros en la redacción de los mensajes enviados para darle veracidad a la estafa. El caso generó malestar en la fuerza de seguridad debido al despliegue innecesario de recursos técnicos y humanos para resolver un conflicto privado.