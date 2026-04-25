Tensión en el barrio Los Andes: incendiaron un auto y el fuego alertó a los vecinos

Momentos de tensión se vivieron en el barrio Los Andes en la noche del viernes, después de que los vecinos notaran que había un auto incendiandose en la vía pública.

"Era un Polo ahí solo en la calle, sin nadie que lo reclamara", expresaron los vecinos sobre el auto en llamas, que se encontraba en la calle Juncal entre Almirante Brown y la avenida Colón.

"Parecía un descarte" y "posiblemente fue intencional", fueron algunas de las apreciaciones de los vecinos que salieron a la calle a ver lo que sucedía, antes de que la Policía se hiciera presente en el lugar.

Alrededor de las 18:30 llegaron efectivos a la intersección señalada y el fuego logró ser contenido, aunque el origen de las llamas aún son materia de investigación.