Violento choque terminó con un auto incendiado y un conductor que se dio a la fuga

El auto que comenzó a incendiarse y que no sufrió mayores daños gracias a la intervención de los bomberos.

Un siniestro vial ocurrido durante la noche en Villa Gesell derivó en una secuencia de alto riesgo que incluyó un choque entre dos vehículos, un incendio, la fuga de uno de los conductores y un posterior operativo policial que culminó con el secuestro de un automóvil.

De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso 0223, el hecho se inició cuando un rodado marca Renault colisionó contra otro, de la firma Chevrolet y modelo Corsa. Tras el impacto, uno de los vehículos involucrados se retiró del lugar, mientras que el otro comenzó a incendiarse como consecuencia del choque.

Ante la situación, bomberos voluntarios acudieron rápidamente y lograron controlar el foco ígneo, evitando que el fuego se propagara y generara mayores daños. En tanto, personal de salud asistió a una mujer mayor que se encontraba en el lugar y que sufrió una descompensación a raíz del episodio.

El prófugo se negó a un test de alcoholemia

En el marco del operativo desplegado, el vehículo que se había dado a la fuga fue localizado posteriormente en otra jurisdicción. Al ser identificado, el conductor se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro del automóvil, que quedó a disposición de la Secretaría de Seguridad.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre personal policial, bomberos, salud, tránsito, la central de monitoreo y la Secretaría de Seguridad, en un trabajo coordinado que permitió dar respuesta a la emergencia y avanzar con las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.