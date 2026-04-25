Las aulas se abren al debate climático: crean Foros Ambientales en Mar del Plata

Estudiantes participan de una actividad de educación ambiental, eje central de los nuevos foros impulsados por el municipio. Foto ilustrativa.

El Concejo Deliberante aprobó la creación de Foros Educativos Ambientales, una iniciativa que apunta a instalar de manera sostenida espacios de debate, formación y participación en torno a la crisis climática y los desafíos ambientales a nivel local.

La ordenanza impulsada por el radicalismo establece la implementación de estos foros en ámbitos educativos, con el objetivo de involucrar a estudiantes, docentes, familias y actores de la comunidad en la reflexión y la acción frente a problemáticas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En ese marco, se plantea a la educación ambiental como una herramienta clave para impulsar transformaciones culturales hacia modelos de vida más sostenibles.

El proyecto fue presentado en 2025 por el ahora exconcejal Daniel Núñez.

Según los fundamentos del proyecto, el programa busca dotar a los adolescentes de herramientas concretas para analizar su entorno, desarrollar pensamiento crítico y asumir un rol activo en la construcción de soluciones. La propuesta también apunta a fomentar habilidades de liderazgo y compromiso social, con impacto no solo en el ámbito escolar sino también en el entorno familiar y comunitario.

La iniciativa toma como referencia experiencias previas en otros países donde este tipo de foros funcionaron como espacios efectivos de concientización y participación juvenil, permitiendo generar compromisos concretos en materia ambiental. En ese sentido, se destaca su potencial no solo educativo, sino también como instrumento de política pública para visibilizar problemáticas del territorio y promover la acción colectiva.

Desde una perspectiva más amplia, el proyecto vincula la creación de los foros con la necesidad de dar respuesta a una crisis que no solo es ambiental, sino también educativa. En ese contexto, se plantea que los gobiernos locales deben asumir un rol activo en la promoción de políticas que garanticen el acceso a la información y fortalezcan la formación ciudadana en temas ambientales.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación de los Foros Educativos Ambientales en General Pueyrredon.

Además, la ordenanza se alinea con objetivos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular aquellos vinculados a la educación de calidad y la acción por el clima, y se enmarca en los compromisos asumidos a nivel global para enfrentar el cambio climático.

Con la implementación de estos Foros Educativos Ambientales, el municipio busca consolidar a las escuelas como espacios centrales para la construcción de una ciudadanía comprometida con el desarrollo sostenible, promoviendo la participación, el sentido de pertenencia y la articulación entre educación y territorio.