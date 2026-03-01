Kicillof pasó por Madariaga y anunció la puesta en valor de la reserva de la laguna Salada Grande

Kicillof a su paso por Madariaga para participar, una vez más, del rally Mar y Sierras.

La reserva provincial laguna Salada Grande comenzará un proceso de puesta en valor destinado a fortalecer su infraestructura, mejorar las tareas de mantenimiento y potenciar su perfil ambiental y turístico. El anuncio fue realizado por el gobernador Axel Kicillof durante su visita a General Madariaga, donde encabezó la largada oficial del campeonato 2026 del Rally Mar y Sierras.

La decisión marca un paso importante para uno de los espacios naturales más representativos de la región, clave tanto para la preservación ambiental como para el desarrollo turístico local. En ese contexto, el mandatario provincial también hizo entrega de un nuevo tractor y equipamiento destinado a tareas de refacción y mantenimiento dentro de la reserva, herramientas que permitirán optimizar el trabajo diario y mejorar las condiciones del predio.

El tractor y el camión entregados por la gobernación bonaerense a la municipalidad de Madariaga.

La iniciativa forma parte de una política más amplia orientada a fortalecer la infraestructura ambiental del distrito. Además del equipamiento para la reserva, se incorporó un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos y herramientas e indumentaria para trabajadores de las plantas de reciclado, reforzando así el sistema de tratamiento de residuos y el cuidado del entorno.

El anuncio se dio en el marco de un fin de semana de fuerte movimiento turístico por la realización del Rally Mar y Sierras, competencia que se desarrolló del 27 de febrero al 1° de marzo en caminos rurales de General Madariaga y distritos vecinos como Ayacucho, Dolores, General Lavalle y Arrecifes. El evento, que reúne a equipos y visitantes de distintos puntos del país, fue destacado por las autoridades como un motor económico para la región.

Kicillof participó del acto de largada del rally.

El rally Mar y Sierras abrió su edición 2026 en Madariaga.

Durante el acto, Kicillof subrayó la importancia de que el Estado acompañe este tipo de iniciativas que “generan trabajo y mueven las economías locales”, y remarcó el trabajo conjunto con el intendente de General Madariaga, Carlos Esteban Santoro, más allá de las diferencias políticas.

La puesta en valor de la reserva se complementará además con la continuidad de la obra de 70 viviendas que habían quedado paralizadas en el distrito, en una agenda que combina desarrollo urbano, impulso turístico y fortalecimiento ambiental.

Con estas medidas, la provincia busca consolidar a laguna Salada Grande no solo como un espacio de conservación, sino también como un punto estratégico para el turismo sustentable y la identidad natural de la región.