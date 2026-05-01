Cebos, limpieza y control: intensifican la lucha contra roedores en la costa marplatense

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) avanzó con un nuevo operativo de desratización en distintos sectores de la costa de Mar del Plata, con intervenciones en escolleras, áreas de arena y espacios verdes de La Perla. Las tareas incluyeron la colocación de cebos en zonas de tránsito y refugio de roedores, junto con acciones de limpieza para reducir condiciones que favorezcan su proliferación.

Según se informó desde el ente presidido por Daniel Martínez, los trabajos se concentraron tanto en sectores de playa como en estructuras de piedra, decks y escolleras, donde suele detectarse mayor presencia de roedores. Posteriormente, el operativo se trasladó a espacios verdes cercanos, donde se reforzó la colocación de cebos en áreas con vegetación densa, como sectores con plantas de gran porte, cactus y otras especies que funcionan como resguardo.

Las tareas fueron acompañadas por cuadrillas de Higiene Urbana, que realizaron trabajos de limpieza en simultáneo para evitar la acumulación de residuos y restos orgánicos, uno de los principales factores que favorecen la proliferación de plagas.

Desde el área de Plagas detallaron que los cebos se ubican en cuevas, hábitats y zonas de circulación de los roedores, en puntos estratégicos que no representen riesgo para las personas ni para las mascotas.

Días atrás, el Emsur también había llevado adelante un operativo similar en la zona del Torreón del Monje, en el marco de un esquema de intervenciones que busca abarcar distintos puntos del frente costero.