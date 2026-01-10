Un cambio de hábito que llegó para quedarse: cómo funcionan los espacios para fumadores en los balnearios de Mar del Plata

Los balnearios privados de Mar del Plata avanzaron con la implementación de sectores específicos para fumadores, en línea con la Ordenanza 25.845 sancionada en en 2022 en el Concejo Deliberante, y desde el sector aseguran que la medida está dando resultados positivos durante la temporada de verano.

Nelson Díaz Aguirre, presidente de la Cámara de Concesionarios de Balnearios Privados, explicó en declaraciones a Extra, la radio y canal de streaming de 0223, que cada complejo diseñó un espacio destinado exclusivamente a quienes desean fumar. “Tomamos todas las normativas y ordenanzas y armamos sectores fumadores alejados de las partes principales del balneario, con un espacio reducido pero cómodo, con ceniceros y sillones”, señaló.

El objetivo, según explicó, es evitar que se fume en todo el sector privado y ofrecer una alternativa clara para quienes tienen esa necesidad. “No somos policías ni tenemos poder de contralor, pero hablamos con nuestros clientes y les ofrecemos este espacio. Está resultando muy positivo: la gente lo toma como un lugar de referencia”, indicó.

La Ordenanza 25.845 no alcanza los espacios públicos de las playas.

Tal como informó 0223 semanas atrás, la ordenanza tiene alcance únicamente en los sectores privados, ya que en la playa pública no rige la prohibición. En ese sentido, destacó que el funcionamiento del sistema se apoya principalmente en la responsabilidad ciudadana y en la convivencia entre los propios veraneantes.

“En los balnearios se da mucho la convivencia, los vecinos de carpa o sombrilla se conocen durante toda la temporada. Si uno fuma y el otro no, se genera una molestia. Eso hace que muchos se levanten y vayan a fumar al sector designado”, explicó. Incluso señaló que entre los fumadores se genera una especie de comunidad y espacio de charla, sin afectar al resto de los clientes.

Los ecoceniceros que están en los balnearios de Mar del Plata.

Consultado sobre controles municipales, el titular de la Cámara afirmó que hasta el momento no se registraron inspecciones en los balnearios privados. “No hemos tenido visitas de agentes municipales y, como está funcionando bien, no creemos que sea necesario aplicar sanciones. La gente lo hace de manera responsable”, concluyó.

Las colillas de cigarrillo son el residuo plástico que más contaminan las playas, representando el 19,6% en la costa bonaerense, y su impacto en el ambiente es extraordinario: puede tardar hasta 18 meses en descomponerse y contaminar entre 8 y 10 litros de agua del mar y hasta 50 litros de agua dulce.