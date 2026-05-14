Identificaron al hombre que falleció en situación de calle

Este jueves por la mañana, la muerte de una persona en situación de calle causó conmoción en Mar del Plata. El hombre de 35 años fue asistido finalmente por el Same, luego de llamar la atención de las familias del jardín cercano a la esquina de San Luis y 9 de julio, aunque no pudieron reanimarlo.

Luego de la identificación confirmaron el fallecimiento de Jesús José Vega. Lo apodaban "Jony" y era conocido en el barrio por frecuentar la zona, cuidando autos. Una vecina dijo que "no podía mover las piernas" por el frío y que le alcanzó un té, esta mañana. Por la gravedad del cuadro, llamó reiteradas veces al 147, pero según la vecina “nadie me atendió”. Más tarde, alguien logró comunicarse con la policía y un patrullero se acercó al lugar.

La policía se presentó cerca de las 10 de la mañana. Foto 0223.

De acuerdo al informe oficial del Municipio, el hombre había tenido inconvenientes con las autoridades debido a su consumo problemático y había sido asistido en más de una oportunidad por Desarrollo Social.

"El Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales conoció a Vega en el año 2024, se lo encontró en diferentes recorridas de calle e ingresó por primera vez al Parador Las Américas el día 20/11/ 2024. Durante el año 2025 lo hizo alternadamente. También comentó que recibía tratamiento en el Centro Provincial de Adicciones (CPA), participaba de los dispositivos grupales y le entregaban la medicación. Durante el año 2024 y 2025 fue localizado en varias oportunidades por la zona de Catamarca y 25 de Mayo, con consumo. En varias ocasiones fue encontrado por denuncias del SAME y hubo que llamar en reiteradas oportunidades al mismo para que sea asistido", explicaron y aseguraron que no quería ir al parador y que aceptaba recibir frazadas y comida.

El Municipio aseguró que había asistido a Vega en muchas oportunidades. Foto 0223.

Además, agregaron: "Durante el año 2026 no demando lugar de permanencia. Se lo localizó en la vía pública en diferentes días. La última intervención fue el 13 de mayo de 2026 a las 21:30, cuando personal de este Departamento concurrió a la zona de 09 de julio 2762, donde se encontraba Vega, quien manifestó no querer ser trasladado al parador ni recibir atención médica".

El operativo por la muerte del hombre en situación de calle. Foto 0223.

"Cuidaba autos desde hacía muchos años, muchos. La gente trataba de ayudarlo con lo que podía", contó una de las vecinas a 0223. Vega tenía familia y era una de las tantas personas que atraviesa una situación crítica de vulnerabilidad.