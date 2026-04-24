Tras el escándalo de la Saladita, Neme aseguró que no privatizará la Bristol: "Le devolvimos a la ciudad la vista al mar"

El desalojo de la Feria conocida como la "Saladita” de Playa Bristol causó un gran impacto en Mar del Plata y abrió un nuevo conflicto entre el Municipio y los vendedores ambulantes. En medio de los reclamos por la pérdida de fuentes de trabajo, el intendente Agustín Neme defendió la decisión oficial.

A través de las redes, Neme aseguró que el operativo permitió recuperar un espacio público clave de la ciudad: “Playa Bristol volvió a ser de los vecinos, de las familias y de quienes visitan Mar del Plata para disfrutarla en libertad”.





En X, el Intendente dejó en claro que no habrá marcha atrás con la medida: “Mientras yo sea intendente, acá no se van a instalar carpas, no se van a hacer licitaciones ni se va a privatizar un solo metro de un lugar que es de todos”.

En esa línea, también vinculó la decisión con una política más amplia de control del espacio público. “Tomamos la decisión de ir a fondo contra las mafias, recuperamos uno de los lugares más emblemáticos y le devolvimos a la ciudad algo simple y enorme: la vista al mar".

Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) en los últimos días se movilizaron hasta el Municipio para exigir una mesa de diálogo y plantear la situación de las familias afectadas por el desalojo.

En ese contexto, el referente Walter Rivero expresó a 0223: “No se está priorizando el trabajo ni la necesidad de la gente. Se está dejando a muchas familias sin ingresos", y agregó: "La feria hace 25 años que estaba ahí, tuvo permisos y estaba en proceso de regularización. Nunca estuvo ilegal. Lo que sí fue ilegal fue el desalojo y la destrucción”.