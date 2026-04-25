El cuerpo carbonizado en un descampado no presentaba traumatismos ni heridas de bala

Carbonización. Ese es el punto central del informe preliminar de autopsia al cuerpo hallado el sábado a la madrugada en el barrio Autódromo y que impidió hallar rastros de orificios de bala, heridas cortantes o fracturas en el cuerpo: el estado impidió por el momento el cotejo de sus huellas dactilares.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la operación de autopsia se extendió por más de tres horas y tuvo las complicaciones lógicas del estado en que fueron hallados los restos. El primer análisis no permitió establecer la existencia de heridas previas a la carbonización que hubieran ocasionado su muerte.

Lo cierto es que en el informe que se envió a la fiscal Florencia Salas a cargo de la investigación se aclaró que hay pericias pendientes, incluyendo las necropapiloscopicas y el análisis y cotejo de ADN para confirmar la identidad.

El cuerpo fue hallado a la madrugada.

Si bien algunas personas que el viernes a la noche estaban buscando a un joven en la zona hicieron un reconocimiento positivo, aún no se indicó oficialmente que los restos pertenecen a Kevin Ábalos. “La posibilidad de recuperar rastros tras la carbonización demorará al menos una semana”, dijeron las fuentes consultadas.

“Por el estado general no hay elementos que permitan en esta instancia determinar la existencia de fracturas, orificios de bala, nada de eso. En esta etapa no se supone, pero igual no fue descartado. Lo que se vio está más relacionada con el estando de incineración”, agregaron.

Ya el sábado por la noche en redes sociales varios vecinos de la zona indicaron que estaban buscando a Ábalos –relacionado con hechos delictivos en la zona e imputado por un homicidio en 2025- y que su motocicleta había aparecido enterrada en la zona.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría undécima.

Tal como se informó, su búsqueda comenzó tras el incendio de tres casillas que fue el cierre de un enfrentamiento previo a golpes y tiros en la zona de las calles Guanahani y San Francisco Javier. Personal de Bomberos llegó al lugar, sofocó el incendio y se retiró poco después cuando se registraron nuevos enfrentamientos.

En una primera inspección del lugar no se hallaron personas fallecidas, pese a las versiones iniciales que indicaban la posible existencia de una víctima fatal. Horas más tarde, se presentó una femenina manifestando que su hermano se encontraría involucrado en los hechos, aportando prendas de vestir que habrían sido halladas en un descampado cercano al lugar del conflicto.

En virtud de ello, se iniciaron tareas investigativas tendientes a establecer su paradero, en un contexto de escasa colaboración vecinal y ausencia de registros fílmicos en la zona.