Conflicto en el correo: el gremio anunció paros, movilización y trabajo a reglamento

La medida empezará a regir a partir del lunes 27 de abril y se extenderá por dos semanas.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) anunció la continuidad de su plan de lucha tras lo resuelto en el LXXV Congreso Nacional Ordinario realizado en Santa Fe, donde el Secretariado Nacional fue facultado por unanimidad para avanzar con medidas gremiales en reclamo de mejoras salariales.

El cronograma definido por el sindicato arranca el lunes 27 de abril con un estado de alerta y trabajo a reglamento. La medida implica que los trabajadores cumplirán estrictamente sus funciones sin realizar tareas adicionales, lo que suele impactar en la dinámica habitual del servicio.

El jueves 30 de abril, en tanto, FOECYT se sumará a una movilización desde las 12 en el marco de una convocatoria de la CGT. Luego, el conflicto escalará con un paro general de actividades los días 4 y 5 de mayo, durante el cual no habrá concurrencia a los lugares de trabajo.

Finalmente, el plan continuará los días 6, 7 y 8 de mayo con una nueva etapa de estado de alerta y trabajo a reglamento.

Desde el gremio apuntaron con dureza contra la empresa, al señalar que “le puso un cepo a las paritarias” y que busca “ponerle un bozal a la voz de los trabajadores” frente a los reclamos por un salario digno. En ese sentido, denunciaron prácticas “injustas, arbitrarias y antidemocráticas” y advirtieron que la situación salarial se encuentra por debajo de la línea de la indigencia.

Además, remarcaron que la negativa a otorgar aumentos acordes al costo de vida contrasta con las “enormes ganancias” que exhibe el directorio, lo que, según indicaron, refuerza la decisión de profundizar las medidas de fuerza.

Con este escenario, el conflicto promete impactar en el funcionamiento del servicio postal durante los próximos días, en medio de un clima de creciente tensión.