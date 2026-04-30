Reincorporaron a los trabajadores despedidos del Correo en Mar del Plata y levantaron el paro

Después de la protesta que realizaron las trabajadoras y los trabajadores del Correo en Mar del Plata por los 20 despidos que se registraron en los últimos días en la sede local, desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones Argentina (Foecyt) confirmaron la reincorporación de las y los despedidos.

A través de las redes sociales oficiales, el gremio informó que se llegó a un principio de acuerdo y, en consecuencia, decidieron levantar las medidas de fuerza que estaban previstas en adelante. Las y los trabajadores del Correo iban a llevar adelante un paro total el lunes y martes de la semana entrante.

"Volvemos a las tareas con la profesionalidad de siempre. No resignamos el reclamo por un salario digno, pero debemos discutir con cada compañero y compañera en su puesto de trabajo", expresaron desde el sindicato de empleados de correo y celebraron: "Ninguna familia se queda en la calle".

Por otra parte, el gremio agradeció el apoyo de los sindicatos y, sobre todo, de las y los afiliados que pusieron el cuerpo para conseguir la reincorporación de los despedidos. "La lucha por el salario digno continúa, pero hoy las fuentes de trabajo están protegidas. Unidad, lealtad y solidaridad", sintetizaron desde Foecyt.