Despidieron a 20 empleados del Correo en Mar del Plata y habrá paro de 48 horas

Movilización, paro y trabajo a reglamento, fueron las medidas adoptadas para reclamar los sueldos y los despidos.

Como habían advertido los trabajadores del Correo Argentino en Mar del Plata a principios de abril, este martes se concretaron 20 despidos de empleados de las diferentes sucursales locales y desde el gremio adelantaron las medidas de fuerza que llevarán adelante para conseguir su reincorporación.

La noticia fue confirmada por el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Jorge Vattimo, quien le comentó a 0223 que esta mañana "la empresa tomó la actitud de no dejar entrar al personal, que supuestamente iba a recibir un telegrama, y esa fue la primera señal" de que habían rescindido los contratos.

Aunque algunos trabajadores habían recibido el telegrama, otros no, y a quienes se presentaron en el centro logístico ubicado en la avenida Champagnat y Balcarce no les permitieron el ingreso, según explicó. Además, la situación sería aún más alarmante: "Hay una idea de 900 telegramas a nivel nacional y ya están culminados casi todos", señaló.

Frente a este crítico panorama, el referente gremial expresó que junto al cuerpo asesor de la Foecyt iniciaron las respuestas y esta tarde contestaron los telegramas de despido.

Los trabajadores se habían manifestado a principios de abril por salarios atrasados.

De acuerdo a Vattimo, la empresa ya había hecho una "idea de amedrentamiento" al asegurar que el personal había adoptado "una actitud de no cumplir con las tareas y realizando asambleas", a pesar de que en la audiencia con el Ministerio de Trabajo aclararon que no se trataba de "una medida de fuerza con paros".

A raíz de ese conflicto, se llevó a cabo un congreso nacional en Santa Fe, donde implementaron un plan de lucha que inició el lunes 27, que consistía en trabajo a reglamento, movilización y asambleas, las cuales serían realizadas fuera del espacio laboral. Un día más tarde, se hicieron realidad los despidos masivos en todo el país.

"Sabemos que las patronales toman esa actitud para amedrentar a la gente, hacer terrorismo y asustar a los trabajadores, pero vamos a dar respuesta y no nos vamos a bajar de la lucha por la reivindicación del salario y ahora por la reincorporación de los compañeros", sostuvo el líder del sindicato.

De esta manera, la Foetyc se sumará este jueves a partir de las 12 a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) por el 1° de mayo, lo que se replicará en Mar del Plata esa misma jornada.

Pero a la vez, por los despidos en toda la Argentina, tomaron la determinación de realizar un paro de 48 horas el siguiente lunes 4 y martes 5. "Continuamos con trabajo a reglamento hasta tanto no tengamos ninguna novedad al respecto de la empresa ni del Ministerio", concluyó.