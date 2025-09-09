A bordo de un taxi robaron una camioneta de un correo privado

Secuestaron los dos rodados y aprehendieron a uno de los sujetos .

Uno de los cuatro delincuentes que el lunes a la tarde participó del robo de una camioneta de un correo privado que abandonaron poco después fue aprehendido por personal policial tras una persecución: lo singular del hecho es que escapaba a bordo de un taxi que manejaba y que fue secuestrado.

Un llamado al 911 cerca de las cuatro de la tarde permitió que efectivos del Comandos de Patrullas y de la comisaría duodécima buscaran una camioneta Fiat Fiorino de la empresa Andreani sustraída por cuatro sujetos en 25 de Mayo y Nasser.

La víctima les manifestó que los agresores se desplazaban en un Chevrolet Classic con la licencia de taxi 0172 que fue interceptados tras una persecución en la esquina de Alvarado y Wilde. La camioneta también fue hallada abandonada y sin ocupantes.

El aprehendido, de 39 años, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda mediante el uso de arma no secuestrada.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso que sea trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, la entrega de la camioneta al dueño y el secuestro del taxi empleado para el robo.