El Correo en alerta máxima: denuncian sueldos "un 60% atrasados" y que quieren "privatizar el servicio"

Los empleados del Correo Argentino en Mar del Plata denunciaron que les trasladaron el Día del Trabajador de Correos y Telecomunicaciones sin existir un acuerdo previo, reclamaron que los salarios se encuentran "un 60% atrasados" y alertaron: "Estamos prácticamente en la línea de indigencia".

En principio, acerca del descontento inicial, el secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Jorge Vattimo, le explicó a 0223 que "en Mar del Plata y todo el país se está reclamando porque la empresa determinó que este martes", el cual sería día no laborable y pago, "se traslada al próximo lunes 13".

Es que el enojo de los 350 empleados se debe a que, según aseguró, la empresa "lo decidió unilateralmente", a pesar de que no estaban "de acuerdo", y por ese motivo llevaron a cabo una asamblea para discutir ese asunto y también otras cuestiones, como el sueldo.

Reclaman que cobran $700.000, lo que consideran "una vergüenza".

"Estamos prácticamente en la línea de indigencia. Cobramos $700.000 y es una vergüenza. Pese a que la empresa está en condiciones de hacer frente a un aumento, el Gobierno lo impide y le da la pauta estatal, que da una ecuación que lejos de favorecernos, nos destruye cada vez más", aseveró el referente de la entidad, quien remarcó que los salarios se encuentran alrededor de "un 60% atrasados".

En cuanto a la idea de que la operadora se encuentra habilitada para brindar una suba a sus empleados, la justificó al sostener que la compañía "realizó un plan de retiros voluntarios, lo ejecutó y dio como resultado a 7500 empleados menos", por lo que resaltó que "hoy tiene la posibilidad económica" ya que desempeñan "el mismo trabajo con menos gente".

"Están cerrando oficinas por falta de personal y te ponen una unidad postal que ahora es un punto correo. Es ni más ni menos que privatizar el servicio de correo. Estamos hablando a nivel nacional y provincial, y vimos como la Unidad Turística Chapadmalal acaba de cerrar la oficina", concluyó Vattimo.