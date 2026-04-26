Ráfagas que pueden superar los 100 km/h: renuevan el doble alerta meteorológico en Mar del Plata

En emergencias, la población se puede comunicar con Defensa Civil al 103 o con el Same al 107.

Como estaba previsto para esta jornada de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, la Municipalidad de General Pueyrredon renovó el alerta meteorológico que regía para Mar del Plata y brindó ciertas recomendaciones frente a las peligrosas condiciones climáticas.

Según advirtieron desde el Municipio, para este domingo por la noche se esperan vientos del sudoeste con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora (km/h).

Además, indicaron que se esperan lluvias intensas con ocasional caída de granizo hasta la mañana del lunes y recomendaron:

Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.

Asegurá macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas.

No saques la basura fuera del horario permitido.

El alerta amarillo por viento rige hasta la mañana del lunes.

Ante emergencias, la población se puede comunicar con Defensa Civil al 103 o con el Same al 107.

Por su lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvia para esta tarde y noche y del mismo nivel por viento desde esta tarde hasta la mañana del domingo, aunque de carácter naranja durante la noche.

En este sentido, de acuerdo al organismo, el área será afectada por fuertes lluvias y chaparrones con ocasional granizo, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

El período de mayor intensidad del viento será a la noche, con velocidades entre 50 y 70 km/h, e incluso ráfagas que pueden superar los 100 km/h.