Por la demanda, la Facultad de Económicas de la UNMdP creará una nueva carrera

La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata anunció que ampliará su oferta académica con la creación de una nueva carrera: la Licenciatura en Comercio Internacional, de cuatro años de duración.

La propuesta fue presentada por la Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación Académica junto a los docentes que participaron en su elaboración. La Facultad ya contaba con la Tecnicatura en Comercio Exterior, una carrera de pregrado que registra una creciente demanda y que se articula de manera estratégica con la nueva propuesta.

Este avance viene en la línea de trabajo que planteó la decana Esther Castro, de actualizar la propuesta académica en función de las demandas del contexto. “La creación de esta carrera representa para nosotros un paso muy importante en el fortalecimiento y la diversificación de su propuesta académica", expresó la máxima autoridad de la Facultad y agregó: "Se trata de una carrera que viene a consolidar un camino iniciado años atrás con la Tecnicatura Universitaria en Comercio Exterior y que responde, al mismo tiempo, a una demanda concreta de estudiantes, graduados y del entramado productivo de la ciudad y la región".

“En un contexto en el que los procesos de internacionalización, la logística, la transformación tecnológica y la dinámica de los mercados globales adquieren cada vez mayor relevancia, esta nueva propuesta de grado permitirá formar profesionales con una preparación sólida, actualizada y comprometida con las necesidades del territorio. La Facultad reafirma así su vocación de ofrecer una educación pública de calidad, vinculada con el desarrollo local y con capacidad para anticiparse a los desafíos del presente y del futuro“, explicó la decana.

“La Licenciatura en Comercio Internacional expresa, en definitiva, una apuesta institucional por una Universidad comprometida con su tiempo, con su comunidad y con la generación de oportunidades concretas para las nuevas generaciones”, sintetizó Castro.

De qué se trata la Licenciatura en Comercio Internacional

Desde la Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación Académica revelaron que, del análisis de las carreras cortas, llamó especialmente la atención el caso de la Tecnicatura en Comercio Exterior, que tuvo una respuesta muy positiva: "Es la tercera carrera de las diez que tiene la Facultad más solicitada, lo cual ya es un indicio claro de la relevancia de esta temática. A partir de encuestas a estudiantes y graduados, donde el 99% manifestó interés en continuar su formación, confirmamos que existía una demanda concreta para avanzar en la creación de la Licenciatura”.

Todas las asignaturas de la Tecnicatura formarán parte de la Licenciatura, lo que garantizará la continuidad académica. Quienes hayan cursado o estén cursando la Tecnicatura podrán completar los tramos y acceder al título de grado.

“La carrera fue pensada en función de la realidad actual y de las demandas concretas de la región. Mar del Plata y su zona de influencia tienen una fuerte actividad exportadora, no solo en el sector pesquero, sino también en el industrial, el agrícola y en servicios. Por eso incorporamos contenidos vinculados a estas transformaciones y a nuevas áreas como la internacionalización de servicios, buscando formar profesionales preparados para un escenario dinámico y en constante cambio”, cerraron.