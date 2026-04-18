La Unmdp sumó una nueva especialización demandada por los egresados de Medicina

"Es una oportunidad que responde a la demanda de formación de nuestros egresados", precisaron.

Luego de haber obtenido la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) sumará a su oferta académica la especialización universitaria en Pediatría. La nueva carrera comenzará a dictarse este año y busca dar respuesta a la creciente demanda de formación por parte de los egresados de Medicina.

Con esta incorporación, la Facultad de Medicina de la Unmdp alcanza un total de tres carreras acreditadas por Coneau, incluyendo dos especialidades y la carrera de grado, lo que refuerza su proceso de consolidación institucional en la formación de profesionales de la salud.

Se recuerda que Pediatría es una de las especializaciones más elegidas por la mayor cantidad de egresados, consolidando la educación y formación continua de grado y posgrado.

El lanzamiento oficial se realizó en el marco de un encuentro institucional encabezado por el decano, Adrián Alasino, junto a integrantes del equipo académico. También participaron como invitados el presidente de la Sociedad de Pediatría, Lucas Camarero; el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Materno Infantil (Hiemi), Mauricio Pons; y el director de la carrera, Juan Reichenbach.

“La incorporación de esta especialización es una oportunidad que responde a la demanda de formación de nuestros egresados y a las necesidades del sistema de salud local, promoviendo el desarrollo de profesionales con perfil en pediatría”, consideraron desde la Facultad.