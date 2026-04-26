Con 2,15 g/l de alcohol, manejaba en contramano por ruta 11

La camioneta incautada por la policía bonaerense en Costa del Este.

Una situación de alto riesgo vial se registró durante la madrugada de este domingo en la ruta 11, a la altura del kilómetro 334, en cercanías de la localidad de Costa del Este, donde un utilitario fue detectado circulando en contramano y su conductor con alto grado de alcohol en sangre.

El aviso por la alarmante situación ingresó a través de una comunicación al 911, lo que permitió que efectivos del destacamento vial de La Costa desplegaran un operativo para dar con el vehículo señalado.

Minutos después, lograron interceptar una camioneta tipo utilitario, modelo Kangoo de la firma Renault de color rojo.

Al identificar al conductor, un hombre de 38 años, los agentes advirtieron signos compatibles con la ingesta de alcohol.

El sujeto demorado en La Costa por conducir alcoholizado.

Luego del test de alcoholemia, se confirmó la sospecha: el sujeto arrojó un resultado de 2,15 gramos por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

Frente a esta infracción, se labraron las actuaciones correspondientes en el marco de la ley 13.927 y se procedió a la incautación del rodado. El hombre fue retirado del lugar por un familiar, mientras que el caso quedó bajo la órbita del Juzgado de Faltas Provincial de Dolores.