Tres allanamientos, dos detenidos y más de 50 kilos de marihuana incautados

Parte de la marihuana incautada en el partido de La Costa por la policía bonaerense.

Un operativo conjunto contra la venta de estupefacientes permitió desarticular una estructura familiar que operaba en la localidad de Las Toninas, con la incautación de más de 50 kilogramos de marihuana y la aprehensión de dos hombres.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la delegación de Drogas Ilícitas de Dolores, en articulación con la Secretaría de Seguridad del municipio de La Costa y la policía de seguridad departamental.

En ese marco, se concretaron tres allanamientos en distintos domicilios que, según la investigación, eran utilizados por integrantes de una misma familia para el cultivo, procesamiento y comercialización de marihuana.

Cae banda familiar dedicada a la venta de marihuana en Las Toninas.

Red de cultivo y venta de marihuana fue desmantelada tras una investigación judicial.

La causa se originó a partir de actuaciones impulsadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3, con intervención de la ayudantía fiscal de estupefacientes de Mar del Tuyú, a cargo de María Inés Escola.

A lo largo de la pesquisa, los investigadores realizaron tareas de seguimiento, observación, registros fílmicos y fotográficos, además de la recolección de distintos elementos probatorios que permitieron acreditar la actividad ilícita.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Dolores ordenó los allanamientos en viviendas ubicadas en la calle 46 de Las Toninas.

Durante los procedimientos, se logró la incautación de cogollos de marihuana ya fraccionados para la venta, material en proceso de secado y plantas en plena etapa de floración, alcanzando un total superior a los 50 kilogramos.

Operativo conjunto permitió incautar droga y detener a dos sospechosos en Las Toninas.

Despliegue policial en Las Toninas: secuestran droga, dinero y celulares.

Asimismo, se incautaron balanzas, dinero en efectivo y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y determinar posibles ramificaciones de la actividad.

Como resultado del operativo, dos hombres mayores de edad, señalados como integrantes de la organización familiar, fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.