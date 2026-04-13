San Clemente pierde su cine más antiguo: el Gran Tuyú bajó la persiana

La localidad de San Clemente del Tuyú despidió a uno de sus espacios culturales más representativos: el Cine Gran Tuyú cerró definitivamente sus puertas este domingo 12 de abril, tras casi 90 años de actividad ininterrumpida.

La noticia fue comunicada por sus responsables a través de redes sociales, en un mensaje atravesado por la emoción y la memoria colectiva. Allí agradecieron al público que, generación tras generación, eligió la sala para compartir historias en la oscuridad. “Este cine fue testigo de primeras citas, de risas compartidas, de lágrimas… y de momentos que no se olvidan”, expresaron.

Antes del cierre, invitaron a vecinos y visitantes a participar de las últimas funciones, en una despedida que tuvo un fuerte carácter comunitario, acorde al vínculo que el cine supo construir con la localidad a lo largo de décadas.

La historia del cine Gran Tuyú

El cine Gran Tuyú había sido inaugurado en 1937, apenas dos años después de la fundación de la ciudad, ocurrida en 1935. El proyecto fue diseñado por el ingeniero Ricardo Dillon y formó parte de una iniciativa impulsada por la firma “Tierras de San Clemente”, vinculada a la familia Federico Leloir, quien había donado los terrenos donde se levantó la sala.

A lo largo de su historia, el cine pasó por distintas administraciones, desde su primer arrendatario, un empresario de Dolores, hasta convertirse en un espacio sostenido por diferentes familias que mantuvieron viva la tradición cinematográfica en la ciudad.

Con su cierre, no solo se apaga una pantalla: también se cierra un capítulo clave en la vida cultural del partido de La Costa. Un lugar donde el cine fue mucho más que entretenimiento: fue punto de encuentro, refugio y escenario de recuerdos compartidos.