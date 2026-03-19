La mujer que robó un auto, chocó y provocó un incendio quedó alojada en la cárcel

La mujer de 37 años que este jueves sustrajo un auto en el centro que chocó minutos después en San Luis al 2900 y provocó un incendio en el rodado y la vivienda pasará la noche en la Unidad Penal N°50 de Batán y será trasladada el viernes a Tribunales para prestar declaración.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro le imputó los delitos de hurto agravado de vehículo e incendio ya que el Peugeot 208 estaba estacionado, abierto y con las llaves colocadas, según lo que pudo reconstruir. A la espera de las actuaciones pendientes y la realización de Cuerpo Médico, se definió que declare el viernes.

Tal como se informó, del rodado descendió una mujer que intentó darse a la fuga, siendo interceptada a pocas cuadras por efectivos policiales en la intersección de San Luis y Garay. El resultado del test de alcoholemia fue contundente: tenía 1,39 g/l de alcohol en sangre.

Posteriormente, se hizo presente el propietario del vehículo, quien denunció que el mismo le había sido sustraído momentos antes mientras se encontraba estacionado en la vía pública en inmediaciones de Almirante Brown entre San Luis y Córdoba.

Durante el procedimiento, un hombre de 31 años se acercó al lugar y comenzó a increpar y amenazar al personal policial, por lo que también fue aprehendido. Fue identificado correctamente y quedó en libertad.